Diecimila per Sfera Ebbasta "Niente è stato trascurato Organizzazione perfetta"

Può tirare un sospiro di sollievo il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. La mattina dopo il concerto evento di Sfera Ebbasta, il rapper che ha attirato all’Arena della Versilia 10mila persone, si respira finalmente serenità dopo ore di comprensibile tensione dovuta alla constatazione di esser a dirigere un evento di portata nazionale. "Il giorno del concerto ero all’Arena – racconta Lorenzetti –, ho visto i ragazzi che attendevano il loro beniamino sotto il sole, è stato un grande spettacolo vedere questi ragazzi tutti insieme serenamente. C’era la Protezione civile con i nebulizzatori per rinfrescarli dal caldo. In serata sono stato in contatto diretto con la sicurezza prima dell’evento, durante e dopo il concerto. Alle 1,30 l’ultima auto lasciava i parcheggi adibiti per l’evento. Adesso posso dire che la macchina organizzativa si è mossa alla perfezione".

Un evento che ha visto il primo sold out dell’Arena della Versilia, che nel corso di questa estate ha accolto molti personaggi tanto seguiti dai giovani. Diecimila biglietti rappresentano una sfida importante per un territorio come Montignoso. "Proprio per questo – ha proseguito – desidero ringraziare le forze dell’ordine, la Protezione civile, gli uffici del Comune, e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo grande evento che, possiamo dirlo, ci ha accomunato a città nazionali".

Nonostante il risultato pieno, non sono mancate le polemiche caratterizzate dalla viabilità modificata per l’occasione: "Ci hanno fatto i complimenti sui social, ma c’è stato anche qualcuno che non ha digerito le strade chiuse e le limitazioni al traffico. Mi chiedono a gran voce eventi per i giovani, per farli divertire, poi quando facciamo qualcosa si lamentano. La mia domanda è: dobbiamo fare eventi per giovani che piacciono ai sessantenni? Questi sono i loro beniamini, se li vogliamo coinvolgere nel nostro territorio dobbiamo dar loro quello che amano. Sono stato informato anche che alcuni bar sono rimasti aperti la notte per l’occasione e hanno fatto il tutto esaurito. Credo che questa sia la strada giusta da percorrere...".

