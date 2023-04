Dieci nuovi bagnini I più giovani d’Italia

Sono giovanissimi, sanno nuotare bene e si apprestano a sorvegliare spiagge e piscine del nostro litorale. Sono i dieci nuovi assistenti bagnanti, freschi del corso di formazione ‘Fin salvamento’ che si è svolto a Marina di Carrara. Tra i nuovi bagnini brevettati troviamo anche la giovanissima Ambra Orsini, che ha compiuto 16 anni nel mese di aprile.

L’organizzazione e la direzione del corso è stata realizzata da Aldomaria Bianchini, il fiduciario provinciale salvamento della Federazione. Durante l’addestramento gli atleti del nuoto delle squadre locali si sono messi in evidenza: ragazzi e ragazze quasi tutti minorenni, ma con una esperienza acquatica di rilievo. La figura dell’assistente bagnanti è una figura altamente specializzata, formata dai migliori allenatori di nuoto e nuoto per salvamento abilitati dalla Federazione italiana nuoto. Il brevetto rilasciato dalla Fin è l’unico che risponde ai requisiti previsti dalle linee guida dell’International lifes saving federation, l’organizzazione mondiale per la sicurezza in acqua.

Gli organizzatori augurano buon lavoro ai nuovi assistenti bagnanti e ringraziamo il fiduciario Bianchini per aver saputo coinvolgere i ragazzi tenendo conto delle esigenze di ognuno di loro, organizzando e svolgendo il corso, contemporaneamente agli impegni della scuola, famiglia e sport.