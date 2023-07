Dieci medici per la guardia turistica "Raggiunto obiettivo essenziale"

Italiani e stranieri in vacanza a Massa avranno la guardia turistica a disposizione, tutti i giorni fino a settembre. E ancora una volta serve il grande cuore del volontariato per salvare l’estate massese, alleggerire la pressione sul pronto soccorso del Noa ed evitare lunghe e difficili trasferte per farsi curare nella migliore delle ipotesi in centro a Carrara altrimenti fino a Vittoria Apuana, oltre il confine della provincia. Dieci medici, quasi tutti giovani, dedicheranno parte del loro tempo per garantire un presidio medico, ma pure sociale, alla Partaccia, dal 10 luglio al 15 settembre, che collaborano con la pubblica assistenza Croce Azzurra Massa Montignoso. E’ grazie a questa associazione che si è potuto chiudere il cerchio di un’assistenza sanitaria che altrimenti quest’estate non sarebbe partita.

L’emergenza medici è ancora gravissima in tutta Italia. Mancano professionisti a disposizione. L’ultimo bando dell’Asl era andato di fatto deserto, una sola offerta per la seconda quindicina di agosto. Troppo poco. Da lì è partito un lavoro di concertazione fra gli enti, una tessitura di rapporti che ha portato alla soluzione, non banale ed efficace, presentata ieri mattina in conferenza stampa dal sindaco Francesco Persiani, la direttrice di zona, Monica Guglielmi, da Sante Pitruzzello, medico in pensione e libero professionista che è stato un po’ il deus ex machina dell’operazione, e Giovanni Salvatori, vice presidente della Croce Azzurra.

"Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante grazie alla collaborazione di tutti che ha permesso di trovare l’anello mancante per far partire il servizio – ha detto Persiani -. Un progetto pilota costruito sull’esempio di altre realtà che siamo convinti possa diventare un modello, così da coprire già dal prossimo anno tutta la stagione turistica. Per il Comune, sarà finanziato con parte dell’imposta di soggiorno, come abbiamo fatto presente alle associazioni che rappresentano balneari e campeggiatori soprattutto". Il servizio di guardia turistica sarà diffuso su tutto il litorale "con delle locandine che abbiamo distribuito negli stabilimenti balneari da Marina di Carrara a Cinquale e in tutte le farmacie – ha proseguito Guglielmi -. Avere la guardia turistica alla Partaccia è essenziale. E’ vero, c’è nella casa della salute a Carrara centro, aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20, ma quella della Partaccia è fondamentale in particolare per i campeggi dove ci sono i principali afflussi turistici estivi".

Aspetto confermato da Pitruzzello, che è stato anche candidato a sostegno di Persiani e sarà uno dei 10 medici turnisti alla Partaccia: "Il percorso che abbiamo avviato mirava a creare proprio un pool di medici perché questo consente di fare turni meno faticosi e dispendiosi. Ringrazio il medico Laura Bordigoni, mio braccio destro e coordinatrice della guardia medica turistica. Sono tutti giovani medici, 7 donne". "Siamo felicissimi di aver dato il nostro contributo per riuscire a riportare la guardia turistica alla Partaccia – ha concluso Salvatori -. Noi abbiamo la sede sopra l’aeroporto di Cinquale e durante il periodo estivo riceviamo spesso richieste di aiuto e primo soccorso dai turisti e già da ieri siamo stati contattati per sapere se la guardia turistica fosse operativa".