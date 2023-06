Dieci borse di studio da mille euro Domande entro il 15 giugno

C’è ancora tempo fino al 15 giugno per fare domanda relativa alle 10 le borse di studio da mille euro ciascuna che la Provincia mette a disposizione di altrettante studentesse universitarie iscritte al primo anno di uno dei corsi di laurea in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e residenti o domiciliate nel territorio provinciale. L’avviso pubblico relativo alle dieci borse di studio è disponibile con tutta la modulistica sul sito internet della Provincia (www.provincia.ms.it). Tra i requisiti richiesti, oltre a quello della residenza o del domicilio all’interno del territorio provinciale, occorre aver superato almeno un esame entro il 31 maggio 2023: la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle 12 del 15 giugno. La graduatoria si baserà sull’ISEE attribuendo un punteggio più alto a ISEE più bassi. La borsa di studio non è cumulabile con i benefici erogati per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per il primo anno.