Dieci anni senza Andrea I surfisti ricordano Giornata tra le onde in memoria dell’amico

di Patrik Pucciarelli

Dieci anni da quel giorno, quando Andrea La Cava fu colpito da un malore mentre faceva surf. Aveva 38 anni. Venerdì alle 18.30, una remata commemorativa aperta a tutti dalla spiaggia libera di Fossa Maestra. Era il 19 maggio del 2013, una domenica di sole, il mare prometteva onde. Andrea guardava le previsioni fino dalle prime ore del mattino. Aveva scritto a tutti, come faceva spesso, comunicava le condizioni meteo non aspettava altro che poter prendere la tavola e cavalcare l’onda. La spiaggia, la musica, la tavola sotto braccio e l’entrata in mare con gli amici, poi la tragedia. Rema, si alza in piedi e perde i sensi, è in arresto cardiaco. Chi è in mare con lui lo riporta a riva, lì iniziano le manovre di rianimazione, gli sguardi dei presenti sono increduli. Arrivano i soccorsi, ma per Andrea niente da fare, muore alle 18.30. Faceva parte di una comunità, il Superbank, un mondo a parte fatto di passione e voglia di condividere il mare.

"Coinvolgeva chiunque – raccontano i suoi amici e compagni d’onda –, diceva sempre che il surf era sia in acqua che fuori dall’acqua. Per lui si trattava di filosofia, quasi un concetto metafisico, la capacità del mare di renderci tutti uguali". Veniva da Empoli, faceva il modello, ma nella testa l’amore per il surf che lo ha spinto a viaggiare, cercare la sua onda per poi arrivare a Marina di Carrara, innamorarsi di Arianna e stabilirsi definitivamente nella costa ovest. "Con lui sembrava di stare in California – continuano –, quella dei furgoni Volkswagen scassati, quella prima del punk e delle tavole rotte. Per i più piccoli è stato un fratello maggiore, per quelli più grandi un punto di riferimento che faceva da legante nella comunità. Alcune mattine ci ritrovavamo a parlare, ti metteva a tuo agio era facile aprirsi con lui, trasmetteva serenità. Sentivi il salmastro in ogni sua parola". Con l’inconfondibile accento toscano Andrea sognava un festival di surf, lo voleva chiamare: Surf’O’Rama, lo studiava da tempo. Non è riuscito a viverlo; però i suoi compagni hanno portato avanti il progetto che per tre anni ha attirato diversi appassionati sulla spiaggia di Fossa Maestra.

"Il suo sogno – sempre gli amici – era quello di vedere la spiaggia libera pulita e attrezzata, un punto di riferimento per fare surf". Venerdì 19 un paddle out (remare fuori) in sua memoria, dove ognuno porterà un fiore e seduto sulla tavola si unirà in cerchio. "Invitiamo l’amministrazione comunale a riprendere l’idea di una spiaggia legata alle attività sportive acquatiche – concludono i ragazzi del Superbank –, inserendo nel bando che verrà istituito per la gestione della spiaggia di Fossa Maestra una zona dedicata alla attività del surf e degli sport ad esso legati. Colui che prenderà la gestione ci auguriamo riprenda le idee di Andrea col suo sogno: quello di una comunità surfistica carrarese".