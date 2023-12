"Diciamo no all’accorpamento". Scendono in piazza gli studenti: "Contro la perdita di identità"

Due giorni di autogestione e la strada letteralmente invasa di cartelli per dire "no all’accorpamento" del liceo scientifico Marconi con l’istituto Zaccagna Galilei. Questa mattina gli studenti dello scientifico (che vanta 516 iscritti) saranno davanti alla sede di via Campio d’Appio per rendere noto alla cittadinanza il proprio disappunto per l’accorpamento, che dovrebbe concretizzarsi con l’anno nuovo. Il timore è quello di perde la loro identità e di cancellare il glorioso passato, ma anche il presente e il futuro, di un istituto che ha sfornato e sforna talenti.

In particolare a preoccupare gli studenti è la questione della perdita della denominazione di liceo scientifico, che con l’accorpamento diventerebbe semplicemente un istituto secondario, ma anche il timore di non avere più un proprio dirigente scolastico, già adesso subalterno. Parliamo della dirigente Ilaria Zolesi, che deve già reggere la dirigenza dell’istituto artistico Gentileschi, della scuola del marmo Tacca, del liceo musicale Palma e dell’istituto Zaccagna Galilei. "Il nostro obiettivo è di portare all’attenzione dei cittadini i nostri timori – spiega Tommaso Marucci, rappresentante d’istituto del liceo scientifico Marconi – Siamo contrari alla fusione e agli accorpamenti in generale per vari motivi. Il primo è di perdere l’identità di un istituto glorioso fondato nel 1946, e che da allora sforna talenti. In Italia siamo famosi per tutte le gare che vinciamo. Non siamo solo numeri, anche se siamo numerosi, parliamo di 516 ragazzi che hanno scelto lo scientifico. Ma la Provincia non ha valutato questo aspetto. Rischiamo di perdere la sindaca, la figura del Dsga che si occupa del bilancio, e la fusione di docenti e personale Ata".

"La conseguenza peggiore sarà che il glorioso liceo scientifico Marconi diventi istituto secondario perdendo il suo nome – prosegue Tommaso Marucci – e alla nostra identità noi teniamo molto. I cartelloni che saranno esposti oggi sono centrati appunto sulla perdita di identità. Ad oggi siamo l’unico liceo non accorpato della zona. Certo il diploma non cambia, è giusto specificarlo, ma vogliamo restare il liceo scientifico Marconi. Con oggi vogliamo che questa nostra richiesta esca dalla scuola e venga trasmessa alla cittadinanza. Chiediamo una soluzione diversa, che abbia un senso, siamo una scuola importante che da sempre vanta ottimi risultati, basta pensare che ogni due anni uno dei nostri studenti entra alla Normale, e non è una statistica scontata".

"L’idea iniziale era quella di fare una grande manifestazione all’aperto senso – conclude infine il rappresentante d’istituto – ma ci sono stati problemi di tempi e quindi non è stato possibile farlo. Abbiamo comunque deciso di far conoscere quelli che sono i nostri timori alla cittadinanza per fare uscire il messaggio fuori dalla scuola. Abbiamo deciso di farlo oggi perché è l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. Questo è il nostro modo per sensibilizzare la cittadinanza e far capire che il nostro liceo rischia di vedere cancellata la sua identità".

Alessandra Poggi