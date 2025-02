Dibattito sulla scuola a Palazzo Ducale

Della linea del Governo Meloni sulla scuola e delle proposte di Alleanza Verdi e Sinistra si parlerà nel convegno organizzato per oggi alle 17.30 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. La consigliera provinciale Eleonora Petracci introdurrà i lavori poi gli interventi di Cecilia Bassi, co-portavoce regionale di Europa Verde, e della segretaria provinciale Flc Cgil Isa Zanzanaini. L’onorevole Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS, concluderà i lavori. Con un disegno di legge chiamato “Promossa”, Avs ha fatto alcune proposte: dalle Zone di educazione prioritaria e solidale ai nidi e alle scuole elementari in tutti i comuni; gratuità dal nido ai 18 anni; tempo pieno in tutte le scuole primarie e possibilità del tempo prolungato anche nella secondaria, su base volontaria.