Dibattito Ricci-Persiani alla Cisl Al centro bonifiche, sanità e lavoro

Una stretta di mano, poi i due sfidanti al ballottaggio di domenica per la poltrona di sindaco di Massa hanno preso posto al fianco di Andrea Figaia, sindacalista Cisl e moderatore del dibattito. Al centro di quest’ultimo i grandi temi legati al mondo del lavoro. Ieri in Sala della Resistenza a Palazzo Ducale sono stati passati in rassegna, mettendo in luce problematiche e relative proposte dei due schieramenti.

A cominciare dai nodi del lavoro con la questione della Sanac, che da un lato ha visto Ricci condannare l’operato del Comune reo a suo dire di "non essere intervenuto in maniera pressante, visto che avrebbe dovuto insistere nell’ambito di filiera rispetto al Ministero e confrontarsi di più con le categorie". Mentre Persiani ha definito questo "il tema dei temi, l’ultimo baluardo di una dismissione di un’area industriale molto importante: ne abbiamo tenuti molti di confronti a ogni livello, si tratta di una ferita. La soluzione però va trovata nella strategia del mondo siderurgico, la competizione è importante a livello internazionale". Cruciale anche la questione delle infrastrutture logistiche, in ottica di sviluppo del territorio, e del porto. "La nostra zona industriale, dopo la desertificazione avvenuta con l’abbandono di grandi aziende chimiche e meccaniche, negli ultimi anni ha visto nell’area ex Dalmine il ritorno di insediamenti produttivi, che hanno permesso uno sviluppo importante del manifatturiero – ha detto Ricci – In tal senso, c’è bisogno di infrastrutture come il porto, le aziende nell’area industriale hanno bisogno di movimentazioni e spazi per farle. E’ da capire quali problematiche potrebbe dare sul litorale in ottica turistica, visto che è ritenuto responsabile dell’erosione della costa: serve una compensazione in termini di sviluppo del territorio".

"Per anni sinistra e Regione si sono disinteressate, abbiamo iniziato tre anni fa a dire che il porto poteva compensare il territorio massese. Nel tempo non è stata sviluppata la zona logistica, né una rete ferroviaria – ha ribattuto Persiani – Il punto che ancora non abbiamo la capacità urbanistica per poter questa produttività e la nostra portualità vive molto su Carrara e poco su Massa". Concordi entrambi sulla necessità e urgenza delle bonifiche, con persiani che ha precisato come "non ci sono ormai più dubbi sul fatto che le risorse siano arrivate" mentre Ricci ha rigettato l’idea che i ritardi fossero da "imputare alla Regione che si era messa di traverso ai finanziamenti del Ministero", i due candidati hanno parlato a lungo di balneari e dell’importanza di assicurare un futuro occupazionale nel settore ai giovani. "Al netto di contratti fantasma e di lavoro nero quando invece si dovrebbe allungare la stagione per allungare anche le opportunità", ha detto Ricci. Mentre Persiani si è focalizzato sulla "nostra gioventù che è confusa sia in fatto di occasioni di impiego che orfana di riferimenti sulla formazione. E’ stata creata molta occupazione precaria e l’avvio del progetto di un Its Meccatronica è un palliativo se non si fa qualcosa di strutturale su più livelli. Combattiamo lo sfruttamento mentre ci sono aziende come Sanlorenzo che operano in Italia e nel mondo che non trovano manodopera".

Si è parlato di marmo e di sicurezza sul lavoro, rievocando l’ultima tragedia in Alta Garfagnana, così come si è affrontato il tema del biodigestore e del Cermec. "I problemi qui in ottica ambientale – ha detto Ricci – possono essere relativi alla quantità di umido da conferire, la sua provenienza e relativa movimentazione", mentre Persiani ha spiegato come il Cermec sia "una grande leva ereditata che era in fallimento, per il quale hanno pagato i massesi. Nel 2019, lontano dal Pnrr, abbiamo iniziato a investire nel progetto del biodigestore, che oggi vorrebbero in tutta Italia". Infine la sanità con l’ex sindaco che ha rivendicato la scelta "grazie al Pnrr della location del nuovo Ospedale di comunità, che non sarà una galleria sopra i binari della ferrovia ma una struttura vicina ai bisogni dei cittadini" e Ricci che ha parlato dell’importanza di far "restare la sanità pubblica a tutela dei più deboli" e dell’importanza di far convergere finanziamenti consistenti"

Irene Carlotta Cicora