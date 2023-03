Dibattito pubblico sulla ’multiutility’

Un dibattito pubblico sulla questione multiutility. Organizzato dal Polo Progressista e di Sinistra (formato da M5S, Unione Popolare e Massa città in Comune), si terrà sabato alle 10 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. E’ l’occasione per dibattere e informarsi sul tema che riguarda la società che in Toscana vuole quotare in borsa la gestione dei servizi pubblici di acqua, energia e rifiuti.

"Sarà un’importante occasione per la cittadinanza – sostengono i promotori – visto che finora sono state promosse nei comuni della Toscana poche iniziative di informazione in proposito". I relatori saranno Silvia Noferi, consigliera regionale del M5S; Donella Bonciani, avvocato cassazionista; Leonardo Masi, consigliere comunale di Empoli. Modereranno il dibattito Luana Mencarelli, coordinatrice provinciale del M5S, e Nicola Cavazzuti (nella foto), di Unione Popolare. L’ingresso è libero.