Dialogo su Dante e confronto sul Medioevo

Intenso fine settimana a Fivizzano, nella sede dell’Albergo diffuso, con appuntamenti da non perdere. Dopo l’iniziativa con l’oncologo Mirco Bindi e Roberto Massa, operatore del benessere, per una riflessione su un approccio diverso al cibo, al significato del corpo come catalizzatore di energia positiva, una concezione di prevenzione basata su una diversa alimentazione andata in scena ieri, oggi alle 15.30 Davide Pugnana e Davide Baroni sul tema ‘Sulle orme di Dante’.

Due amici carissimi, uno critico d’arte e l’altro scrittore, si confronteranno e dialogheranno sul Sommo Poeta, proponendo una visione tradizionale e una un po’ diversa, che mostra lati nuovi, una Confraternita, un nuovo messaggio di un’opera che rappresenta la cultura italiana nel mondo.

Domani alle 10 Patrizia Moradei e l’architetto Stefano Calabretta parleranno della Lunigiana come nodo nevralgico del periodo fra Preistoria e Medioevo. Un incontro interessante sulla storia e l’importanza del nostro territorio nella storia, e dei suoi vari cambiamenti e passaggi. Introduzione di Eliana M. Vecchi, presidente degli Studi Internazionali Liguri, sezione Lunense.