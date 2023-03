Dialogo interrotto All’attacco Cisl e Uil "Troppi silenzi dall’amministrazione"

E’ un rapporto che si è raffreddato in fretta quello dei sindacati Cisl e Uil con l’amministrazione comunale di Carrara. Dopo una partenza sotto i migliori auspici e con ottimi propositi, a quasi un anno dalle elezioni le due organizzazioni sindacali lamentano una distanza e una ‘freddezza’ nelle relazioni che fanno presagire una separazione che poco aiuterebbe la stessa giunta e la sindaca Serena Arrighi nella gestione della città. In una nota congiunta che arriva dalle segreterie confederali guidate da Andrea Figaia per Cisl Toscana nord, e Franco Borghini per Uil area nord Toscana, si fa l’elenco di quelle che dovevano essere le priorità del confronto serrato. E l’elenco è lungo.C’è il lapideo, ovviamente, che si avvicina a una data cruciale per il futuro dell’intero settore ossia il 31 ottobre. E poi la Internazionale Marmi e Macchine le cui sorti secondo i sindacati ormai sono ammantate di mistero, Compreso il problema della manutenzione e del futuro uso dei capannoni, da qualche anno un po’ lasciati a loro stessi". Quindi L’Accademia di Carrara che si prepara a un rinnovamento al vertice tutto da scoprire. La gestione delle partecipate, in particolare Nausicaa e Cermec, dove alcune scelte non condivise ancora oggi trovano...