Dialetto, teatro e spazio per i bimbi Marina si prepara per la stagione

di Alessandra Poggi

I commercianti di via Rinchiosa entrano nella Pro loco nell’ottica di dare un slancio all’estate di Marina, e già sono al lavoro per programmare gli eventi che animeranno le notti di cittadini e turisti. Intanto già da questo fine settimana e in via sperimentale nella parte alta di via Rinchiosa sarà istituita una zona a traffico limitato, come chiesto da alcuni commercianti. La presidente della Pro loco Roberta Branzanti si è incontrata ieri con i commercianti per ultimare i ritocchi del programma di manifestazioni estive, che sarà poi presentato a palazzo civico per la compartecipazione delle spese. Tornano il concerto ‘Un battito per Simo’ e ‘Una voce per Enrico’, le cover, gli spettacoli itineranti, il teatro dialettale e molto altro, senza dimenticare i bambini.

"Con i commercianti di via Rinchiosa associati alla Pro loco – dice la presidente Roberta Branzanti – il programma degli eventi è molto più corposo. In programma ci sono tante iniziative dai concerti agli spettacoli itineranti, dagli spettacoli teatrali a quelli dedicai ai bambini. C’è una bella proposta per Marina e via Rinchiosa, ma sarebbe bello vedere vivi anche altri luoghi come la ruga Maggiani, via Fiorillo e piazza Nazioni Unite. Sarebbe bello che tutta Marina con l’estate prendesse un po’ più di slancio, tutto dipende dalla compartecipazione. Noi ci speriamo molto dopo cinque anni di niente". Per quanto riguarda la zona a traffico limitato sperimentale nel tratto alto di via Rinchiosa Lara Benfatto spiega: "Come richiesto dagli operatori commerciale di quel tratto di via Rinchiosa – dice l’assessore – abbiamo deciso di far partire a livello sperimentale una zona a traffico limitato. E come richiesto dagli stessi operatori sarà solo nei giorni festivi dalle 11 fino a sera".