Dialetto massese con Cristiani ed Eschini. Doppio spettacolo

Al Convento dei cappuccini una bella serata di dialetto massese con “Cuscì a ne saren mai soli“ di Fabio Cristiani e “Puisie fole sentimenti d’una Massa ch’a me pare ‘ncammò bella“ di Dino Eschini, due libri editi da Tara Editoria ed inseriti nella collana "Dialetto ieri e oggi".

L’appuntamento è per domani alle 17 nel salone del Convento dei cappuccini, ospiti dell’associazione Padre Damiano da Bozzano con l’associazione culturale Insieme. Fabio Cristiani da oltre trent’anni si occupa di teatro in qualità di attore e autore ed ha al suo attivo molteplici pubblicazioni di opere teatrali che hanno riscontrato ampio consenso di pubblico. Dino Eschini è uno scrittore molto conosciuto e propone poesie, racconti e memorie della città di ieri. Dunque, sarà un incontro che mette alla base l’importanza di mantenere viva la memoria del dialetto, una lingua da non lasciar morire. Le letture saranno a cura dell’attore Fabio Cristiani. Interverranno: Desiderio Antonioli, presidente dell’associazione Padre Damiano, l’avvocato Giacomo Bugliani, consigliere Regione Toscana; Daniele Tarantino, consigliere comunale, e Angela Maria Fruzzetti di Tara editoria.