Di scena Lohman e Crisafulli

Oggi alle 18 in Accademia è in programma ‘Transiti’, l’installazione – performance curata da Mara Nerbano con protagonisti Fabrizio Crisafulli e Melissa Lohman, accompagnati da Andreino Salvadori e Laura Perez. Il registaFabrizio Crisafulli e la performer newyorkese Melissa Lohman si incontrano per realizzare un lavoro in Accademia. Transiti è un’opera nuova, creata per uno spazio denso di memorie e suggestioni. Un’installazione dalla forte impronta visiva (ambedue gli autori sono anche artisti visivi: autore di installazioni di luce, Crisafulli e pittrice la Lohman), che si avvale del suono di Andreino Salvadori, che ha ricomposto i rumori creati nel luogo durante le prove, trasfigurandoli in energetiche composizioni sonore. Fabrizio Crisafulli è regista teatrale e artista visivo. Degli spettacoli della sua compagnia cura solitamente la regia, lo spazio e il progetto luci. Dal 1991 ad oggi ha curato la regia di oltre 50 spettacoli ed ha creato circa 60 installazioni visivo-sonore. È l’inventore del cosiddetto ‘teatro dei luoghi’, una modalità operativa che assume il luogo nel quale il lavoro viene creato e presentato come matrice della creazione. Lohman è una performer, danzatrice, coreografa e artista visuale di New York. Nel suo lavoro mette il corpo in relazione con i siti che incontra, restituendo ogni volta, in rapporto alla specificità del luogo, il senso di questo confronto. L’allestimento durerà all’incirca fino alle 20.