Di scena la fattoria degli animali e la merenda del contadino

Una festa del Primo Maggio all’insegna della novità, quella della parrocchia di San Giuseppe Vecchio a Marina di Massa. Dalla fattoria degli animali e al divertente giro sugli asini al pranzo parrocchiale e la merenda del contadino fave&pecorino. Si torna nel passato, quindi, per recuperare alcuni dei momenti più genuini, divertenti e saporiti della ricorrenza. A fianco della tradizionale fiera lungo via Pisa, il comitato della parrocchia di San Giuseppe Vecchio ha organizzato una serie di iniziative e momenti pensati per i bambini e per tutti coloro che vogliono contribuire, partecipando, alla vita della comunità.

Nell’ex campo da calcio saranno presenti, per tutta la giornata, quindi già dalla mattina, i Cavalieri delle Apuane con i loro simpaticissimi asini che potranno essere cavalcati dai bambini e la fattoria degli animali popolata da alcuni esemplari di pecore massesi e di altre razze ovine. Una novità pensata per richiamare la famiglie. L’altra novità è la merenda contadina, come si faceva una volta, a base di fave, pecorino e vino di Candia. E’ invece un appuntamento fisso il pranzo parrocchiale. In menu tordelli, frittura, contorno, dolce e bevande. E per tutto il giorno panzanelle ed altre dolcezze (per prenotarsi contattare il numero 338 1037431).