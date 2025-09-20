"Deve togliere le tettoie" ’La Legnaia’ rischia lo stop

Deve smantellare le tettoie e liberare dai container la succursale dell’azienda agricola perché zona cimiteriale, ma a Turigliano le tettoie le hanno tutte, a cominciare dai gazebo che vendono fiori. È quanto sta accadendo ad Enrico Garfagnini e alla sua azienda ‘La legnaia’, situata proprio davanti al camposanto, quindi ben lontano da tombe e loculi e distante il giusto da preservare la sacralità del luogo. Se entro il 14 ottobre non avrà liberato l’area da tettoie e container per lui scatterà una sanzione da 20mila euro. Questo quanto è stato ingiunto da palazzo civico a Garfagnini. Tutto è nato dopo che il terreno confinante è stato acquistato da un nuovo proprietario a cui le tettoie non erano piaciute, e da un paio d’anni si va avanti a carte bollate. Peccato però che senza quelle coperture l’attività di taglio e rivendita legnami non può andare avanti, non solo perché le macchine funzionano con corrente a 380 Volt, dunque impensabile da usare in caso di pioggia, ma perché nei container accolgono la zona ufficio dove ci sono registratore di cassa, telefono, telecamere di sicurezza, internet e tutte le altre strumentazioni che servono affinché un’attività commerciale si possa dire in regola. Un altro container invece ospita il bagno, una piccola cucina e uno spazio dove ripararsi quando l’inverno e il freddo mordono le mani.

Eppure in quella che rientra nella dicitura area cimiteriale di tettoie e container ce ne sono diversi, a cominciare dallo stesso cimitero, senza contare che fuori dal camposanto ci sono almeno sei gazebi che vendono fiori, manufatti assimilabili alle tettoie. "In questa zona ci sono tettoie ovunque sia davanti sia dietro il cimitero, ci sono gazebi ed altre strutture e dicono che io non sono in regola - dice - , voglio solo lavorare. Sono in regola con i permessi, pago le tasse, sono iscritto alla Camera di commercio e un’associazione di categoria, sto anche pagando la spazzatura pur non avendo ancora ricevuto i bidoni. Le coperture mi servono per lavorare in sicurezza. La mia azienda agricola è in regola e un ufficio mi è necessario: ci tengo le fatture, mi serve per fare regolare scontrino fiscale, usare internet per l’Agenzia delle entrate. Non posso mettere tutto questo all’aperto."

"Alcuni manufatti sono su ruota e non capisco questo accanimento - conclude Garfagnini -, qualcosa ho già cominciato a smontare ma a questo punto se la legge è valida per me lo deve essere per tutti e si chieda a tutti di rimuovere tettori e container dall’area cimiteriale".

Alessandra Poggi