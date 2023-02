Deserto e degrado nel centro storico "Serve un nuovo piano della sosta"

CARRARA

Andrea Tosi consigliere comunale e segretario della Lega interviene sui parcheggi a pagamento, da molti imputati come causa dell’andamento negativo del commercio cittadino. "Il piano attuale della sosta si è rivelato inadeguato – scrive – bisogna necessariamente pensare a nuove soluzioni che possano garantire un graduale ripopolamento del centro storico, a partire da ipotetiche modifiche alle tariffe degli stalli a pagamento (magari pensando di lasciare mezz’ora o un’ora ad una cifra simbolica per incentivare le persone a frequentare il centro) fino ad arrivare all’individuazione di altri spazi e aree da adibire a parcheggio, come per esempio quello sotterraneo nell’area ex Montecatini per esempio. Chiedo a nome della Lega, che la giunta Arrighi faccia partire un processo partecipativo con i commercianti e i ristoratori, che sono i più penalizzati da questa situazione. Con il contributo di chi vive la zona quotidianamente e di chi vive le problematiche sulla propria pelle si possono trovare soluzioni adeguate. Purtroppo, nonostante i molti annunci della giunta Arrighi, non si vede quel cambio di passo da tutti auspicato, anzi la situazione di immobilismo è sotto gli occhi di tutti. Sono fermamente convinto – conclude Tosi – che se l’amministrazione comunale non interviene su tematiche centrali come la mobilità e la Ztl, lo spopolamento non si fermerà e ne andrà della morte definitiva del centro storico. La Lega continuerà per la sua strada di ascolto al fianco dei cittadini, dei commercianti e dei ristoratori. Daremo loro voce con tutti i mezzi, affinché queste categorie, così penalizzate, non siano più abbandonate a loro stesse".