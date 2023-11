Derubata della borsa al supermercato

Furto con destrezza alla FIlanda diAula ai danni di una donna. Fra i tanti stratagemmi inventati da ladruncoli, l’ultima invenzione pare sia quella utilizzata da una straniera che nella mattinata dello scorso sabato prima di mezzogiorno è riuscita a portar via la borsa ad una donna, nel parcheggio di un noto supermercato.

La sconosciuta, adocchiata una cliente che aveva appeno fatto la spesa nell’esercizio commerciale e che stava per partire dal parcheggio a bordo della propria auto, con doti da attrice consumata indicava, faceva cenno alla donna alla guida che qualcosa non andava nella parte posteriore della macchina; come se qualcosa fosse stato non caricato e lasciato a terra, oppure una gomma sgonfia. La conducente, ignara ovviamente di quanto le sarebbe accaduto, scendeva tempestivamente ed andava a controllare: un lasso di tempo brevissimo, sufficiente però alla malintenzionata per arraffare dall’auto la borsa della malcapitata con all’interno documenti, bancomat e quant’altro e sparire in un battibaleno. Alla sfortunata cliente, non è rimasto che presentare denuncia del fatto ai carabinieri della Compagnia di Pontremoli Roberto Oligeri