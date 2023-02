Depuratore Lavello, il processo "Notammo scarsa manutenzione"

"Notammo da subito che alcuni parti non funzionavano e la manutenzione era scarsa". A parlare è uno degli investigatori della Capitaneria di porto che fece il sopralluogo al Lavello 1, sequestrato nel 2019 dopo l’esposto di alcuni cittadini con 750 firme raccolte contro il depuratore, accusato di inquinamento. A processo sono finiti l’ex sindaco Alessandro Volpi, accusato di abuso d’ufficio per non aver chiuso il depuratore, Paolo Peruzzi, direttore generale di Gaia, Daniele Franceschini, dirigente dell’azienda settore fognatura e depurazione e Francesco Di Martino, dirigente area tecnica di Gaia: gli ultimi tre sono accusati di reati ambientali, al seguito del superamento dei valori di molte sostanze inquinanti e fanghi che sarebbero finiti in mare. L’inchiesta avviata dall’ex procuratore capo Aldo Giubilaro.

"Abbiamo notato alcune parti che non funzionavano come il rigassificatore, insabbiatori, isolatori – ha spiegato –. Gli odori, durante la sera, si sentivano in maniera nauseabonda. Abbiamo notato anche scarsa manutenzione dell’impianto". Dopo che il collegiale presieduto dal giudice Ermanno De Mattia ha ascoltato il militare, uno degli imputati, Franceschini ha voluto rendere dichiarazioni spontanee, dove ha spiegato che anche loro erano a conoscenza dei malfunzionamenti dell’impianto, tanto che erano stati chiesti e ottenuti dei finanziamenti del valore di 3 milioni di euro per il restyling dell’impianto.