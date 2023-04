Massa, donna muore in ospedale. Denuncia della figlia in procura: “Negate cure basilari"

Massa, 28 aprile 2023 – Sarà un magistrato, un sostituto procuratore oppure un giudice, a dire se corrispondono al vero le accuse mosse dalla figlia di una donna morta lo scorso 15 aprile nel reparto Medicina del Nuovo ospedale delle Apuane.

Per adesso le cose certe sono due. La signora, una massese residente nella zona della stazione ferroviaria, ha presentato nei giorni scorsi denuncia/querela alla Procura della Repubblica. Nell’esposto spunta un testimone (vero o presunto lo diranno i magistrati) dipendente Asl.

E c’è anche il nome del teorico responsabile di alcuni episodi di “malasanità". Saputo della querela, i vertici Asl si sono attivati. Non solo hanno risposto alla signora relativamente alle accuse mosse, ma hanno anche aperto un’inchiesta interna.

"Il risultato della quale – dicono ai piani alti dell’azienda sanitaria locale – verrà comunicato direttamente all’interessata". Ma torniamo all’esposto. Nel testo la signora Annalisa (il nome è di fantasia perchè la signora, che ha quasi 50 anni, chiede l’anonimato) racconta quanto sarebbe accaduto tra la notte del 2 aprile (il giorno in cui la mamma venne ricoverata) e il 15 aprile (il giorno del decesso).

La figlia sostiene che alla madre sarebbero state negate cure igieniche basilari: al momento del cambio del pannolone, non veniva asciugata a dovere e non veniva curata l’igiene intima.

Poi sono raccontati altri episodi, che se realmente accaduti sarebbero gravi: nella notte tra l’8 e il 9 aprile la ricoverata avrebbe suonato il campanello per chiedere aiuto ma la persona intervenuta (sempre la stessa), avrebbe risposto con improperi di vario tipo.

"L’episodio aveva sconvolto mia madre - si legge nel testo – che da quel momento ha chiesto di non essere lasciata sola di notte per paura potesse verificarsi di nuovo un episodio simile. L’11 aprile ho riferito l’accaduto alla dottoressa: dopo qualche ora sono stata ricontattata e il giorno dopo ci è stato consentito di rimanere con mia madre sia di notte che di giorno. Mamma è deceduta il 15 aprile. Lei, io e tutta la famiglia abbiamo sofferto per questi trattamenti. Chiediamo che la magistratura proceda alla fine di comminare la giusta punizione per i reati che saranno ravvisati".