Caso di Dengue a Pontremoli, scatta la disinfestazione

Pontremoli (Massa Carrara), 20 ottobre 2023 – E’ emergenza sanitaria a Pontremoli per il virus Dengue trasmesso dalla zanzara Tigre. L’allarme è stato lanciato dal Dipartimento della prevenzione dell’azienda Usl - Igiene Pubblica e Nutrizione che l’altro ieri ha registrato un caso sospetto di febbre Dengue, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico, individuato a Pontremoli in Piazza della Repubblica.

A titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità di questi insetti nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi (virus trasmessi da zanzare e zecche). L’amministrazione comunale ha dunque emesso un’ordinanza che dispone interventi larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali nelle aree di via Garibaldi, piazza Duomo, via Ricci Armani, via Cairoli, via Pietro Bologna e via Cavour dove sono presenti aree pubbliche stradali e private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze).

La ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici comporta ispezioni porta a porta delle abitazioni della zona segnalata. L’ordinanza è stata firmata ieri dal sindaco Jacopo Ferri per gli interventi di disinfestazione la scorsa notte, da mezzanotte alle due. Attivato il relativo divieto di transito veicolare e pedonale durante i trattamenti, in modo da garantire l’esecuzione in sicurezza della disinfestazione.

I proprietari degli immobili hanno dovuto tenere le finestre aperte sospendendo il funzionamento degli impianti per il ricambio di aria e tenendo al chiuso gli animali domestici. Le alte temperature, siccità ed eventi estremi che hanno caratterizzato l’estate del 2023 hanno causato un consistente aumento delle zanzare, incluse le specie pericolose per la salute come la zanzara tigre albopictus e la zanzara anopheles. Questi insetti sono pericolosi perché vettori di numerosi virus, che attraverso la puntura possono essere trasmessi da una persona all’altra. La zanzara tigre è facile da riconoscere per via del suo aspetto, differente rispetto a quello della zanzara comune. Le sue dimensioni sono medie: in lunghezza va dai 5 ai 10 millimetri e i maschi sono più piccoli di circa il 20% rispetto alle femmine. La caratteristica distintiva della zanzara tigre, che ne ha influenzato anche il nome, è il colore particolare del corpo che presenta delle striature bianche e nere così come le zampe.