Demolizione del ’Tacca’, strada blindata Per la fine del 2024 pronta la nuova scuola

di Daniele Rosi

Ricostruire la scuola del marmo lasciandone inalterato l’aspetto e l’idea originale. E’ questa la natura alla base dell’intervento di demolizione e ricostruzione della parte di edificio del ‘Tacca’ che affaccia verso Massa, Almeno nella fase iniziale, sarà necessaria la chiusura completa del tratto di strada sulla parte interessata dai lavori. Un intervento che partirà nel periodo compreso tra gli ultimi giorni di agosto o i primi di settembre, comportando per una decina di giorni la chiusura al traffico del tratto di via Pietro Tacca che va dalle scale di ingresso della scuola, fino alla parte finale della strada nella parte est.

L’obiettivo è terminare questa prima fase di lavori entro il 15 settembre e garantire una normale ripresa delle scuole e del traffico stradale intorno via Tacca e nella parte di Carrara est. Rimarranno aperte tutte le altre strade dell’anello intorno all’area interessata. Proprio su questo aspetto si è soffermata la sindaca Serena Arrighi, presente a un incontro organizzato ad hoc con i residenti della zona insieme al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, alla preside Ilaria Zolesi e una parte dei tecnici coinvolti nel progetto, per spiegare la natura dell’intervento. Un incontro andato in scena venerdì sera nella piazzetta del ‘Tacca’, in cui i residenti hanno potuto chiedere chiarimenti e spiegazioni in merito al progetto. "Ci sarà un po’ di polvere durante i lavori – ha spiegato la sindaca Arrighi – e per una decina di giorni, a partire dalla fine di agosto, per ragioni di sicurezza e permettere il corretto svolgimento degli interventi di demolizione, sarà necessario chiudere la strada, fatta eccezione per il passaggio dei mezzi di soccorso. So che questo potrà creare alcuni disagi, chiedo un po’ di pazienza, il lasso di tempo non è lungo".

"In quei dieci giorni – come spiegato dall’ingegner Francesco Vittorio Lippi e dall’architetto Marina Rossella Tongiani – si procederà con la demolizione della parte di edificio interessata. La demolizione sarà dall’alto verso il basso, andando gradualmente verso il corpo storico. Superata questa fase critica, si riaprirà la strada, anche se a corsia ridotta fino a gennaio 2024. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2024. Nell’intervento di ricostruzione, esterno e interno, e fatto in modo da restituire la scuola nella sua forma conosciuta, dai volumi ai prospetti, è prevista anche la realizzazione di un nuovo marciapiede in marmo.

"L’edificio storico non sarà toccato – ha aggiunto Lorenzetti – ma abbiamo depositato alla Sovrintendenza, che vincola quella parte, un progetto per il rifacimento del tetto nella parte dei laboratori. E’ importante intervenire su questa scuola perché è una realtà importante e bella". Tante le osservazioni poste dai residenti alla sindaca, al presidente Lorenzetti e ai tecnici. Più di una persona ha chiesto rassicurazioni nel garantire il passaggio dei mezzi di soccorso durante la chiusura; altri hanno chiesto chiarimenti sulla viabilità e il rispetto dei tempi del progetto per non creare disagi. Domande anche sulla eventuale presenza di amianto, già eliminato, e per il rifacimento dei marciapiedi di Carrara est grazie al bando delle periferie del 2017. Un tema quest’ultimo, su cui la sindaca ha confermato la volontà di volerlo riattivare appena saranno dipanati gli intoppi burocratici, soprattutto per la tipologia di materiale da utilizzare.