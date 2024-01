Delmastro al vetriolo : "Chi non ha titolo per stare in un edificio deve andare a casa"

di Alfredo Marchetti

"Chi non ha titolo per occupare va a casa". Getta benzina sul fuoco il sottosegretario Andrea Delmastro, in merito allo sgombero dello spazio popolare che porta la firma di Fratelli d’Italia. Il sottosegretario tira dritto e benedice le azioni della sua compagine apuana. "Esprimo la mia solidarietà – spiega durante l’inaugurazione della sede di FdI in centro città – a Marco Guidi che è stato bersaglio di minacce, ovviamente per antica amicizia che ci lega ormai da tempo. Ma la esprimerei anche a ogni singolo cittano che cerca di mettere un punto sulla legalità dei beni comunali. Questi centri sociali dove al loro interno c’è un mondo opaco, che cercano di fare pseudo associazioni, sottraggono a tutti gli effetti un bene alla collettività. Posso dire loro tranquillamente che questa linea non passerà: con noi al governo l’ordine, la legalità e la sicurezza saranno garantiti. Non lo faranno certo i centri sociali che occupano a garantire questi diritti. Con noi vince la destra che non ha timore, non vogliamo il permesso della sinistra per portare avanti le nostre idee. Il messaggio è chiaro: chi non ha titolo va a casa".

E non tarda ad arrivare la risposta dei diretti interessati, coloro che fino ad alcuni giorni fa occupavano quegli spazi in via san Giuseppe vecchio, che ora sono costretti, dopo i sigilli apposti all’ingresso, a trovarsi una sede nuova per fare le loro iniziative politiche e non: "Chi non applica la Costituzione – dice Silvia Fruzzetti dei Carc regionale, facendo riferimento proprio allo sgombero, durante la manifestazione sotto al Comune di ieri – non ha diritto di governare, chi non rispetta i diritti dei cittadini come il lavoro, la sanità e la pace non ha il diritto di parlare".

Della stessa opinione anche Marco Lenzoni di Massa insorge: "Chi fa carta straccia della Costituzione trascinando l’Italia in guerra non ha titolo di fare politica nel nostro Paese. Se ne accorgeranno queste persone che la Costituzione sarà difesa dai cittadini quando li cacceranno via. Questo Governo è conosciuto per i tagli alla sanità e ai diritti dei lavoratori: volevano cancellare gli indennizzi sui morti sul lavoro".

Una riflessione sulla nuova sede: "Non abbiamo fretta, dobbiamo scegliere bene dove radicarci, al fine di costruire un progetto con la comunità che sta intorno". Elia Buffa è tornato sulla sulla questione murale e la volontà di FdI di cancellarlo: "Ho consegnato un pennello d’oro ai membri di FdI per cancellarlo, perché siamo d’accordo con loro: per difendere la giustizia, a volte è necessario violare la legge. Tanto possono stare tranquilli, facciano pure quello che vogliono, siamo pronti a rifarlo... ancora più grande".