Degustazione d'Autore al Sgabeus, Franciacorta Monogram con Castel Faglia

Proseguono gli appuntamenti con le degustazioni d’autore allo Sgabeus. Stasera nel locale di viale Colombo, protagonista dell’apericena sarà l’azienda vinicola Castel Faglia con il Franciacorta Monogram, una bollicina tutta da scoprire. Una visita al mare e un tramonto come sfondo per una serata che si preannuncia assolutamente frizzante. Ciò che da sempre contraddistingue Castel Faglia è la sua filosofia; creare dei Franciacorta che siano piena espressione del territorio. . Il menù della degustazione, in programma dalle 20 prevede sgabei e tagliere di formaggi, primi e secondi. Per informazioni e prenotazioni 0585-786662.