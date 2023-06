Degustazione allo Sgabeus, il vino protagonista

Tornano gli appuntamenti con le degustazioni di vino allo Sgabues Bistrot. Un paio di settimane fa il primo appuntamento di questa nuova edizione delle apericene d’autore con importanti brand ed etichette del mondo vinicolo e della ristorazione, con l’azienda Monticello. In questo secondo appuntamento, in programma stasera alle 20 nel locale di viale Colombo, la prestigiosa azienda agricola trentina Pojer e Sandri. Gli appuntamenti di degustazione allo Sgabeus proseguiranno anche nelle prossime settimane, mantenendo sempre il solito format che già dall’anno scorso era stato particolarmente apprezzato dai clienti, con menù di degustazione pensati appositamente per l’abbinamento del vino scelto come protagonista della serata. Per la serata dedicata a Pojer e Sandri, il menù prevede un’introduzione con sgabei e tagliere, accompagnato da un ‘metodo classico brut rosato’. Per info 0585786662.