"Degrado nelle case popolari. Manca la manutenzione. Erp deve intervenire subito"

Ci siamo quasi e l’assessore con delega ai servizi sociali e abitativi di Aulla, Aldo Vivaldi, mette le mani avanti. Nell’imminenza delle piogge autunnali, benché il sole e le temperature di questi giorni sembrino rinviarle, sale la preoccupazione per gli allagamenti e le infiltrazioni nelle case popolari di via I maggio. "Umidità e muffa sono la conseguenza delle numerose infiltrazioni di acqua piovana sia di risalita dal terreno che derivanti dalle grosse crepe e varie lacerazioni delle facciate": la situazione che Vivaldi descrive è quella che vivono da anni gli assegnatari degli alloggi popolari del centro città. E proprio a fronte delle "numerose lamentele che da anni e quotidianamente riceve l’ufficio casa e servizi sociali del Comune di Aulla sullo stato di grave pericolo e di totale degrado delle palazzine di via I maggio" che Vivaldi ha indirizzato al gestore Erp una richiesta urgente di intervento.

"Sono numerosissimi gli interventi provvisori e non risolutivi da voi effettuati nel corso degli anni, che hanno sopperito solo in minima parte ed in via temporanea alle varie problematiche riscontrate e segnalate dagli assegnatari. Ormai – scrive Vivaldi – si chiede urgentemente di effettuare tempestive azioni di ristrutturazione ed interventi definitivi sulle facciate e sul tetto delle varie palazzine". Secondo l’assessore lo stato di muri, pareti, facciate, tetti, cornicioni e canale "è totalmente pericolante, deteriorato, rotto, usurato, danneggiato ed in uno stato di completa decadenza". La carenza di manutenzione ordinaria degli alloggi popolari da parte di Erp non garantirebbe il necessario decoro non solo alle palazzine ma a tutto il contesto urbano, e degrado chiama degrado.

Michela Carlotti