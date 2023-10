Degrado nei cimiteri. Benedetti: "Uno scandalo, la giunta intervenga"

"Lo stato di abbandono dei cimiteri, in particolare Mirteto e Turano, è uno scandalo". Duro affondo di Stefano Benedetti, presidente dell’associazione Massa Città Nuova, che si fa portavoce delle lamentele di diversi cittadini che hanno lamentato "uno stato di degrado senza precedenti all’interno del cimitero di Mirteto. La città detiene il record dei cimiteri più sporchi e degradati e mi chiedo che rispetto abbia il sindaco Persiani dei morti e dei loro parenti, che tra qualche giorno affluiranno numerosi nelle strutture cimiteriali in occasione della ricorrenza dei morti". Benedetti chiede al primo cittadino di "interessarsi maggiormente delle problematiche locali e quindi delle esigenze dei cittadini, provvedendo in questo caso alla manutenzione dei cimiteri di Mirteto e Turano".