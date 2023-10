Degrado e pericolo ad Avenza ovest

CARRARA

L’ambientalista Claudio Fazzi torna a chiedere all’amministrazione di mettere in sicurezza l’area verde tra via Covetta e via Campo d’Appio ad Avenza. Non è la prima volta che Fazzi interviene per portare all’attenzione degrado e sporcizia dell’areaproponendo un parco cittadino con giochi per bambini. "Il 24 settembre ho segnalato alla sindaca Serena Arrighi e all’ assessore all’ ambiente Moreno Lorenzini che ad Avenza esiste un’area comunale da decenni abbandonata, proprio nelle vicinanze di una scuola materna e una zona abitativa – scrive Fazzi –. L’area necessita la messa in sicurezza per il pericolo di esondazione e caduta di alberi, ma anche per poter essere godibile dalla cittadinanza. Finora gli interventi di Nausicaa fatti su nostra segnalazione sono stati saltuari e parziali, e non hanno liberato l’area dai rifiuti vari e dalla plastica. In quest’ area scorre un canale che il Consorzio di bonifica pulisce due volte all’anno per evitare esondazioni, tra l’altro già avvenute più volte – prosegue Fazzi –. Questi interventi seppure molto utili, riversano fanghi, vegetazione e rifiuti vari, tra cui plastica sulle sponde e intorno all’area comunale. Queste operazioni andrebbero monitorate affinché non siano inquinanti e pericolose, dato che quest’ area dovrebbe diventare un parco pubblico, come da promesse e impegni di varie amministrazioni. Ho sollecitato che sarebbe necessario coordinare gli interventi del Comune e del Consorzio di bonifica per sistemare quest’ area e fare in modo periodico e adeguatamente gli interventi necessari. Dalla responsabile dell’Urp – conclude Fazzi – mi è stato scritto che "l’assessore è stato informato di questa situazione e che è stato avviato l’iter per la presa in carico di quest’ area da Nausicaa".