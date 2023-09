Palazzi popolari cardioprotetti. Defibrillatori e corsi per salvare vite

Massa Carrara, 2 settembre 2023 – Trentadue defibrillatori per le case popolari della provincia saranno istallati in altrettanti edifici e corsi gratuiti di abilitazione consentiranno ai condomini di salvare delle vite in caso di arresto cardiaco. L’iniziativa, promossa da Fondazione Monasterio dell’Opa e dall’ente di edilizia residenziale pubblica (Erp), vedrà l’installazione di 10 defibrillatori a Carrara, 7 a Massa, 2 a Montignoso e 13 in Lunigiana. Monasterio si occuperà anche di formare i condomini individuati da Erp che poi saranno in grado di riconoscere un arresto cardiaco e intervenire, sia praticando le manovre base di rianimazione come il massaggio, sia utilizzando il defibrillatore.

In Italia ogni anno muoiono 70mila persone per arresto cardiaco, un terzo in luoghi pubblici, "ogni giorno abbiamo 265 decessi per infarto, 11 ogni ora – spiega l’ideatore del progetto, il cardiologo Fabio Costantino – è la prima causa di morte nel mondo occidentale. In Europa parliamo di 400mila decessi al giorno e il 50 percento delle persone che muoiono di infarto non riescono nemmeno ad arrivare in ospedale. E’ una patologia tempo dipendente, più passa il tempo e più il muscolo cardiaco smette di lavorare. Il cittadino deve venire in nostro aiuto, poterci dare una mano in attesa del 118, attraverso un breve corso dove gli viene insegnato a fare le prime manovre di soccorso e a utilizzare il defibrillatore. La cardio-formazione è il cuore della prevenzione cardiovascolare e dell’arresto cardiaco".

Precursori, gli attori del progetto, di quello che sarà un obbligo nel 2025 dove " tutti i condomini e le strutture pubbliche dovranno installare il defibrillatore – continua il dottor Costantino –. Inoltre sempre la legge 116 del 2021 tutela coloro che prestano soccorso ma non sono addetti ai lavori per eventuali errori in quelle che sono le manovre di rianimazione". Una questione di tempo, che mai come in questo caso è denaro, dove la cardioformazione può cambiare tutto e salvare una vita perché la "rete dell’infarto acuto dipende dal tempo che intercorre tra l’infarto e il momento in cui si giunge all’ospedale – sottolinea il direttore della Fondazione, Marco Torre – . Per questo oggi poniamo una grande attenzione al tempo definito ‘door to balloon’ quindi dalla porta di casa alla sala emodinamica dell’ospedale. Quello che dobbiamo fare è iniziare a coinvolgere i cittadini, informarli sui sintomi dell’infarto per poterli riconoscere, su cosa devono fare in caso di avvertimento dei sintomi e come comportarsi. Per una fetta dei pazienti trasportati all’Opa la prognosi è limitata e condizionata dalla modalità e dalla tempistica con cui questi sono sottoposti a queste tecniche".

Poi ci sono le "scelte basate sulla densità di popolazione" così il presidente di Erp, Luca Panfietti, si concentra sui criteri di selezione degli edifici dove verranno installati i defibrillatori. "Abbiamo puntato su complessi dove l’apparecchio può essere utilizzato da più edifici con l’individuazione di persone che verranno formate da Monasterio. Più responsabili assicureranno quella che sarà una copertura totale della giornata". Infine il sindaco di Massa, Francesco Persiani, in rappresentanza dei 17 sindaci della provincia. "E’ stata una ripartizione equa delle risorse in un territorio molto vasto. Per noi è importante che questo percorso possa estendersi anche a quelle che sono le abitazioni private".