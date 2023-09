Decoro e sicurezza stradale. Gragnana interroga la giunta

Più attenzione alla cura e alla pulizia delle strade e delle vie, controlli sul traffico, in particolare sui mezzi pesanti che attraversano il paese, e ancora individuare aree per nuovi parcheggi e intervenire con enti e società competenti per risolvere il problema della ricezione di telefoni e tivvu’. Nel cortile della scuola primaria ‘Jacopo Lomardini’, a Gragnana, si è svolta la 14esima tappa dell’iniziativa ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’. Tantissimi abitanti del paese (nella foto) hanno spiegato i loro problemi e si sono confrontati con la sindaca Serena Arrighi e gli assessori Roberta Crudeli, Elena Guadagni, Carlo Orlandi e Moreno Lorenzini. " Gli abitanti mi avevano manifestato i propri disagi – dice Arrighi – legati agli orari dell’ufficio postale, oggi aperto solo tre giorni la settimana: ho già sollecitato Poste Italiane a valutare un ampliamento del servizio. Pulizia, decoro e sicurezza stradale: Nausicaa è sempre presente agli incontri. Solleciteremo la Provincia e il Consorzio di boniica per risolvere i disagi". Prossima tappa il 4 ottobre a Fontia.