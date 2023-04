Decalogo dei giovani per l’ambiente Sos ai candidati di Fridays for future

Vogliono garanzie scritte i giovani di “Fridays For Future”, movimento apartitico che si batte per la giustizia climatica e ambientale. Agli 8 candidati sindaco hanno mandato il loro programma, diviso in 10 punti chiari. A loro, "consapevole delle responsabilità e del potere delle istituzioni, di qualsiasi livello, in questa crisi globale", chiedono di sottoscriverlo per trasformare quelle proposte in realtà. Sono consapevoli di aver posto ai candidati obiettivi ambiziosi ma anche necessari "data la situazione ambientale disastrosa del nostro territorio". Sperano che la stessa consapevolezza abbiano i futuri amministratori della città, e li perseguano "con sufficiente vigore nella collaborazione con la Regione Toscana".

Dieci proposte dal basso per una città più sostenibile, a partire dalla mobilità sostenibile, con politiche concrete, investimenti nella qualità e quantità dei trasporti pubblici, dimezzamento dei costi dei bus; infrastrutture adeguate a chi sceglie mezzi sostenibili. Poi la valorizzazione delle Alpi Apuane per il turismo naturalistico, un ufficio del turismo nel centro storico di Massa, un programma comunale di pulizia dei boschi, pertura di sentieri, limitazione dell’attività estrattiva (da dimezzare) e della produzione di scarti, oltre all’aumento della tassazione al 300% per il marmo non destinato ad opere d’arte, obbligando a lavorare sul territorio più dell’80%. Quindi la tutela delle coste e della macchia mediterranea, la restituzione delle spiagge ai cittadini, un piano anti-erosione rispettoso, interventi immediati di bonifica dell’ex area industriale, no biodigestore anaerbico ma sì a piccoli impianti aerobici, riqualificazione del verde pubblico e del patrimonio edilizio, rinnovabili, tutela dell’acqua pubblica, quindi sport, mense bio, zero