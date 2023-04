De Magistris alla Bennati "Cara sindaca, a volte serve un po’ di follia per cambiare le cose"

"Quando ho detto a mia moglie che avevo intenzione di candidatmi a sindaco di Napoli, mia moglie mi ha guardato e ha detto ’la prova definitiva della tua follia’. Mi rivolgo alla sindaca, forse ci vuole un po’ di follia per cambiare le cose. E intendo il non fare calcoli, seguire la passione". Ieri pomeriggio in tanti hanno risposto presente all’invito dell’associazione 31 settembre che aveva organizzato un incontro con Luigi De Magistris, ex primo cittadino di Napoli venuto in piazza Del Nero a presentare il suo libro “Fuori dal sistema“: "Sono tornato volentieri a Massa, a sostenere una bella campagna elettorale", ha esordito nel suo intervento durante il quale si è sempre rivolto alla candidata del polo progressista Daniela Bennati chiamandola ’sindaca’. "Nel libro ho l’opportunità e il dovere di raccontare storie che il sistema ha cercato di nascondere. Non sono storie personali, anche se tra le pagine ho voluto mettere in luce la persona che si cela dietro al professionista – ha detto De Magistris – Le persone normali, come io mi reputo, vengono sempre più definite sovversive. E i deviati sono diventati la normalità. In molti pensano che siccome le mafie sparano meno siano state sconfitte, ma non è così: sono al cuore dello Stato".

Ieri pomeriggio la Bennati ha pure partecipato all’incontro con Asia-Usb: "L’emergenza abitativa è questione di cui occuparsi dal primo giorno. Ci sono 104 immobili di edilizia pubblica che non possono essere assegnati perché attendono di essere ristrutturati. Il Comune aveva e ha le risorse per intervenire: non l’ha fatto. Di contro a maggio saranno eseguiti 4 sfratti che rischiano di lasciare senza tetto 4 famiglie".

Irene Carlotta Cicora