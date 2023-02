"De André non avrebbe voluto sostituirsi a Battisti"

La Lega interviene sull’intitolazione della recente piazza Cesare Battisti a Fabrizio De André, sostenendo che la scelta ha coinvolgendo "solo un gruppetto sparuto di persone tra anarchici e nostalgici del ‘68". E lo fa per bocca del commissario provinciale Nicola Pierruccini, che chiede se sisia seguito il giusto percorso normativo. "Nel gennaio 2022 l’allora consigliera Roberta Crudeli aveva presentato una mozione, poi approvata, sostenendo che tra la città di Carrara e De Andrè esisteva un legame forte e duraturo e che invece Cesare Battisti non aveva alcun legame specifico con Carrara sostenendo che comunque la memoria del martire socialista restava a Fontia. I 5 Stelle nel 2022 deliberarono la mozione con un emendamento presentato dall’ex consigliere Cesare Bassani, accolto dalla Crudeli che recitava "invita sindaco e giunta ad avviare un percorso condiviso con i cittadini tramite la commissione cultura per trovare con urgenza, uno spazio adeguato alla intitolazione di Fabrizio De Andre". Quindi non la piazza Cesare Battisti. La Lega invita pertanto la sindaca a rispondere se è stato fatto il percorso previsto nell’emendamento.

Polemiche anche da Filattiera dove il capo degli Alpini Andrea Draghi sostiene che "non si possa mettere nel cassetto della dimenticanza la storia. Faber non s’indignerebbe certo per la mia protesta, ma piuttosto avrebbe rifiutato di sostituire una persona dello spessore di Cesare Battisti. Questi, era un irredentista trentino, un socialista, un alpino in prima linea per l’Unità d’Italia, che si è esposto fin da subito in prima persona sia politicamente che materialmente. Fu catturato, poteva salvarsi, ma non volle abbandonare il posto di combattimento e fu così condannato per impiccagione".