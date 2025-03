David, un cane sul podio del ‘Crafts’ a Birminghan. Nato e allevato a Soliera

David, cane malinois dei “Guardiani della luna” di Soliera Apuana, ha trionfato nella categoria dei cani da lavoro e polizia al “Crafts” di Birminghan, la prestigiosa esposizione riconosciuta dal Guinness World Records come il più grande spettacolo canino del mondo. "Ha conquistato il titolo di ‘First in Class’ – spiega Francesco Bartoli, medico odontoiatra e appassionato cinofilo – ma il nostro campione ha pure ottenuto il “Reserve Best Dog”, un traguardo che lo ha consacrato fra i migliori esemplari in assoluto". "La vittoria del nostro esemplare, che ha solo 16 mesi, è un riconoscimento anche del nostro lavoro di allevatori che ci impegniamo a preservare e migliorare le caratteristiche distintive della razza" dice Francesco Bartoli, proprietario de ‘I Guardiani della luna’ con Elena Grassi.