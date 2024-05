Daspo urbano per un 55enne straniero

Emessa una misura di prevenzione personale del “Daspo Urbano” per la stazione di ferroviaria di Pontremoli, a carico di un cittadino polacco di 55 anni senza fissa dimora. La decisione del Questore Santi Allegra, in seguito alla proposta del Posto di Polizia Ferroviaria di Pontremoli e istruttoria della Divisione Anticrimine. L’uomo era già stato identificato nella stazione ferroviaria di Pontremoli dalla Polfer, numerose volte e sempre in stato di ebbrezza alcoolica, e per questo aveva atteggiamenti particolarmente aggressivi verso chiunque. Anche in passato la sua presenza molesta a bordo dei treni è stata più volte motivo di lamentele. Il Daspo urbano per 18 mesi gli impedirà accesso e stazionamento in stazione.