Dare un’anima alla sinistra. A Ca’ Michele riflessioni sull’Italia con Vannino Chiti

’Dare un’anima alla sinistra. Idee per un cambiamento profondo’ (Guerini associati) è l’ultimo libro di Vannino Chiti (nella foto) che sarà presentato a Ca’ Michele venerdì alle 17,30 nel corso di un’intervista con Chiara Geloni e Cristina Lorenzi. Un incontro, voluto dalla Fondazione ’Ferruccio Bordigoni’ in cui si rifletterà sui problemi della sinistra, la necessità di concepire una politica nuova che tenga conto delle principali esigenze del Paese e che rimetta al centro il cittadino e le sue libertà. Un’idea di sinistra che Chiti prevede riparta dai suoi giovani ed è proprio a un gruppo di studenti di sinistra della Toscana che è dedicato l’ultimo capitolo del libro. Uno spazio in cui le nuove generazioni parlano di bisogni e priorità e danno suggerimenti e input alla politica per creare un partito che pur trasformando in risorsa il suo pluralismo interno, risponda alle esigenze di un elettorato che si sente sconfitto, disorientato, deluso se no addirittura arrabbiato. Così welfare, lavoro, formazione, sanità, scuola, ambiente sono i temi che i giovani indicano come prioritari e da cui ogni buon governo deve ripartire per la costruziione di una nuova società. Da qui una sapiente analisi della democrazia, della sua forza e della sua vulnerabilità.

Un mea culpa del Partito democratico fatto da uno dei suoi più importanti protagonisti che ripercorrre l’iter che ha portato negli ultimi anni l’intero Paese al governo delle destre. "L’essere umano – scrive Chiti – è al primo posto rispetto all’economia, alle tecnologie, alle conquiste della scienza. E’ il criterio per valutare progressi o regressi della civiltà, la misura della nostra libertà".

"Nel Partito democratico – sostiene l’ex ministro – manca ancora un’analisi profonda e condivisa della sconfitta e delle esperienze di governo dal 2013 in poi: non sono superati l’autoreferenzialità dei gruppi dirigenti e i peso di correnti fondate sulla negoziazione di candidature ed equilibri interni".

Vannino Chiti, già governatore della Toscana , senatore, ministro per i rapporti con il Parlamentoe le riforme istituzionali del governo di Romano Prodi, attualmente è membro della commissione accademica della Scuola di formazione per il dialogo interreligioso e interculturale di Firenze e membro del comitato scientifico della Scuola di leadership e spiritualità.