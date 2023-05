"Dannose le obiezioni di Rossetti"

L’associazione ‘Obiettivo Carrara’ legata alla sindaca Serena Arrighi (nella foto) prende le difese della prima cittadina dopo l’attacco sugli Its della consigliera comunale di minoranza Alice Rossetti. "In questi giorni vertici istituzionali e parti sociali stanno ripetutamente intervenendo sul primo Its che partirà nella nostra provincia. Il territorio ha saputo muoversi questa volta in modo condiviso e coordinato, e ha individuato un bisogno di formazione altamente qualificata, trovando i partner privati necessari e costruendo la possibilità, con il decisivo contributo dell’assessore regionale Alessandra Nardini e della Fondazione Prime, del concreto avvio di un importante Its di meccatronica, gettando anche le basi per un indirizzo specifico sulla meccatronica applicata alla lavorazione del marmo. Parti sociali e forze politiche (anche se non tutte, e ce ne dispiace) si sono interessate al tema e Serena Arrighi ne ha fatto uno dei cardini della sua campagna elettorale. Ricordiamo tutti che non c’è stata occasione in cui si parlasse di giovani, di lavoro o anche semplicemente del rilancio culturale ed economico di Carrara in cui Arrighi non abbia definito decisiva la partita degli Its, sia nel campo della meccatronica pura, rappresentata soprattutto da Baker & Hughes ed Aero Alliance ma non solo, sia nel campo della lavorazione tecnologicamente avanzata del marmo. In questo momento la nostra comunità dovrebbe essere tutta coralmente impegnata nello sforzo di informare i potenziali studenti del primo corso di questa opportunità. La consigliera Rossetti coglie invece l’occasione per imbastire una polemica personale assurda e dannosa. Assurda perché diretta contro la persona che più di tutte ha contribuito a spiegare cosa fosse un Its, dannosa perché sposta l’attenzione dalla promozione delle iscrizioni alla polemica".