"Danni milionari dalla cementificazione. Basta consumo di suolo"

Il Comitato Ugo Pisa è preoccupato per il consumo di suolo a Massa. Un timore che emerge dalla lettura dei numeri ufficiali che arrivano da Ispra ed elaborata poi dal forum Salviamo il Paesaggio. "La quantità di suolo libero consumato dal Comune negli ultimi anni è stata di circa 67 ettari: si tratta di terreno impermeabilizzato e quindi più suolo ma cemento e asfalto. Dati, però, su cui minima è stata finora l’attenzione analitica da parte di amministratori, operatori dell’informazione e opinione pubblica: una situazione che ha spinto un apposito gruppo di lavoro del forum ‘Salviamo il Paesaggio’ a riprendere e sviluppare questa massa di informazioni per ciascun Comune attraverso un ricalcolo dei dati del consumo di suolo registrato ogni anno dal 2016 al 2022, dando loro una forma e valori anche di tipo economico-finanziario, secondo i parametri indicati dalla stessa Ispra" incalza il Comitato.

E riporta le stime di Ispra del ‘costo annuale per ettaro’ che oscilla "tra 79.000 e 97.000 euro l’anno per ciascun ettaro di terreno libero che viene impermeabilizzato. Ha quindi inviato una lettera al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali riepilogando "la perdita dei servizi ecosistemi e la quantificazione economica che per il nostro Comune corrisponde a oltre 79 milioni di euro per gli anni dal 2006 al 2022 e chiediamo quindi che l’amministrazione prenda al più presto provvedimenti nella gestione del nostro territorio, ambientale ma anche economica".