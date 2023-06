"Danni e poca cura nelle manutenzioni"

Al cimitero di Aulla "non ci sarebbe pace neppure per i morti". I residenti lamentano il fatto che "ogni qualvolta le maestranze procedono alla pulizia del camposanto, con lo sfalcio dell’erba attorno ai loculi e operazioni relative, si è costretti a rimettere in ordine le tombe dei cari. Spesso i vasi di fiori e i contenitori delle luci votive vengono colpiti dal filo di plastica dei decespugliatori usati per il taglio dell’erba e finiscono a terra, a volte frantumati dalla forza delle attrezzature. Ed è sempre necessario ripulire i marmi e rifare ordine attorno ai loculi, riassettare fiori e vasi. Non è bello dover constatare questa scarsa attenzione verso le persone più care che ci hanno lasciato e la loro ultima dimora terrena".