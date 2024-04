"Danni a tutta la provincia". Il Pd bacchetta l’Authority

A seguito delle preoccupazioni dei sindacati e della sindaca Serena Arrighi, a dire la sua è anche il Partito democratico. Al centro del discorso il futuro del porto. Le scelte dell’Autorità portuale su accorpamenti e movimenti di uffici hanno messo in allarme anche i democratici che temono una penalizzazione e mancanza di autonomia dei dirigenti di Marina rispetto a quelli della Spezia.

Già la sindaca Arrighi aveva raccolto le preoccupazioni dei sindacati sollecitando i vertici dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per chiedere garanzie sull’operatività e l’indipendenza della sede di Marina di Carrara. Il timore generale è quello che ci sia la volontà di degradare gli uffici di Marina di Carrara, di svuotare il porto apuano delle professionalità, ma anche di creare una governance interamente spezzina. Così alzano la voce anche i dem di via Groppini. "Come direttivo provinciale non possiamo che condividere le preoccupazioni dei sindacati e della Sindaca di Carrara Serena Arrighi". Sottolineano dal Pd. "Le decisioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale rischiano di essere lesive verso il territorio apuano. Dopo anni di proficua attività e di collaborazione, seguita alla fusione delle Autorità portuali della Spezia e Marina di Carrara, la recente presentazione dell’organigramma da parte dell’Autorità portuale mostra un’ipotesi di riorganizzazione che renderebbe il porto di Marina di Carrara di importanza inferiore, dequalificandone le professionalità e destinandolo a una posizione di subalternità rispetto a quello della Spezia".

Poi prosegue il Pd. "Nel porto della città ligure si prospetta che verranno concentrate alcune funzioni che il porto di Marina di Carrara si troverà a dover applicare e non gestire autonomamente: ad esempio il demanio e la manutenzione, il cui responsabile dovrà essere di livello inferiore rispetto al responsabile della Spezia e, nei fatti, subordinato a quest’ultimo. La decisione non è solo di per sé iniqua, ma rischia di svalutare e sfavorire il lavoro portuale e conseguentemente l’area apuana, che molto dipende da quest’ultimo. Quali siano le ragioni che abbiano spinto ad una decisione in tal senso, che di fatto penalizza un’intera provincia e una sinergia efficiente, è un punto che il presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva, e la segretaria generale, Federica Montaresi, dovranno chiarire. Così come non possono rimanere inascoltate le giuste e giustificate richieste dei rappresentanti sindacali e dell’amministrazione comunale della città di Carrara, nell’auspicio che un ripensamento possa avvenire per il bene del territorio. Non è tollerabile che gli interessi di una collettività vengano subordinati a interessi di singoli soggetti".