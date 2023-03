Danneggia auto del “rivale“ Sarà processato

E’ iniziato oggi, in Tribunale a Massa, il processo a carico di un 25enne di Carrara accusato di aver gravemente danneggiato la vettura di un coetaneo. E’ una storia come minimo curiosa, che secondo l’accusa nasce da una visione distorta della realtà. I fatti risalgono al 2020. Il giovane, che allora aveva 23 anni, vede una bella ragazza, residente anch’essa nella nostra provincia. Una sorta di “colpo di fulmine“. Ma purtroppo per lui, la sua passione non è minimamente condivisa. Lei nei suoi confronti non prova nulla. Non solo: è fidanzatissima ed ama il suo uomo. Ma lui non si perde d’animo e continua a corteggiarla. Però allo stesso tempo comincia ad informarsi sul “rivale“. E piano piano inizia a detestarlo. Alla fine, un brutto giorno, il ventenne decide che il rivale deve pagarla. E così arriva sotto la casa dell’uomo, trova l’auto del “rivale“ (ormai la conosce) rompe il parabrezza, il finestrino anteriore lato passeggero e daneggia la portiera. Ma per sua sfortuna il padrone dell’auto lo vede dalla finestra e lo denuncia. Ora sarà il giudice Fulvio Biasotti a decidere chi ha ragione e chi torto.

A.Lup.