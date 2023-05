Daniele Bedini potrà assistere al processo

Il Gup Mario De Belis del tribunale della Spezia ha stabilito che Daniele Bedini, accusato di duplice omicidio, potrà partecipare all’udienza in tribunale. Bedini, detenuto in carcere a Novara, è sottoposto a regime di sorveglianza particolare, dopo i due tentativi di evasione dal carcere della Spezia e di Cuneo. Dopo la memoria scritta dei difensori, avvocato Rinaldo Reboa e Costanza Bianchini, con la quale è stato rilevato il mancato rinnovo del regime, e dopo che lo stesso Bedini è stato traferito dal carcere nel corso dell’incidente probatorio, il giudice per le indagini prelimianri ha revocato la precedente ordinanza e ha disposto la possibilità di partecipazione al processo dell’11 maggio.