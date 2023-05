Daniela Santanchè al fianco dei balneari: "Vincerete questa battaglia"

Una folla interessata, tanti i balneari. Soprattutto gli imprenditori del turismo ieri pomeriggio hanno affollato Villa Cuturi per ascoltare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, arrivata sul litorale per sostenere la corsa elettorale di Marco Guidi. La stessa Santanché ha ricordato le battaglie della categoria dei balneari da anni impegnati nel contrastare la Bolkestein nel tentativo di evitare gare pubbliche e di mantenere quegli arenili su cui stanno investendo da decenni. "Voi porterete a casa il risultato e voi vincerete questa battaglia – ha dichiarato alla platea Santanché – ricordando che nessuno può vanificare gli investimenti di chi lavora per abbellire il territorio. Nel corso del confronto, gli stessi operatori hanno ricordato che comunque senza infrastrutture è impossibile migliorare l’offerta turistica. Da qui l’appello per un aeroporto al Cinquale, per maggiori garanzie sulle concessioni che assicurino investimenti e futuro per gli operatori.

Guidi ha poi ricordato tutto il suo impegno nel fiancheggiare i gestori degli stabilimenti balneari e chiunque voglia fare turismo, che troverà nella sua amministrazione il valido supporto e non sarà lasciato solo. Dal primo giorno da sindaco sarà sua cura aprire un tavolo con il ministro e i tutti i gestori di stabilimenti, alberghi e campeggi per un programma da sviluppare insieme in 5 anni. Il prossimo appuntamento elettorale con Marco Guidi sarà giovedì con l’onorevole Wanda Ferro sottosegretario agli Interni, seguiranno il 5 maggio l’onorevole Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, il 6 Andrea Abodi, ministro dello Sport, il 9 Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura e il 10 Guido Crosetto, ministro della Difesa. Una parata di rappresentanti del Governo che si dovrebbe chiudere nelle mire dello staff elettorale di Guidi con l’arrivo in città di Giorgia Meloni che potrebbe chiudere la campagna elettorale.