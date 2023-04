Daniela Bennati "Pari visibilità, battaglia vinta"

"La nostra battaglia per garantire pari visibilità nelle affissioni della campagna elettorale è andata a buon fine: almeno parte delle plance per i manifesti sono state riposizionate, riportando le varie forze politiche in una situazione di maggiore equità". Daniela Bennati, candidata sindaca del Polo Progressista e di Sinistra, commenta così la nuova disposizione delle plance nelle zone più critiche della città. Da giorni la coalizione aveva segnalato che a San Vitale, alla stazione, a San Carlo, ad Alteta e in piazza Pellerano a Marina le strutture erano posizionate in modo tale da rendere “invisibili” alcuni manifesti. Dopo un primo incontro in Prefettura, nella giornata di giovedì Bennati e una delegazione del Polo Progressista e di Sinistra è stata ricevuta dalla commissaria Maria Rosa Trio, alla presenza del prefetto vicario Andrea Leo. A seguito di questo incontro, parte delle plance “segnalate” sono state riposizionate.

"E’ un risultato importante – ha commentato Bennati – che non riguarda solo chi, come noi, era stato penalizzato ma tutti i cittadini: tutti, infatti, hanno diritto a essere correttamente informati sulle opzioni di voto per il prossimo 14 e 15 maggio. Ringraziamo quindi la commissaria Maria Rosa Trio e il prefetto vicario Andrea Leo che hanno dato seguito all’impegno preso nell’incontro di giovedì e sono intervenuti. Adesso speriamo che tutte le plance siano sistemate per garantire totale equità".