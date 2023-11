Dalle 15 città blindata. Ancora allerta meteo. Ordinanza della sindaca

A seguito dell’allerta di codice arancio per rischio idrogeologico e temporali forti, a partire dalle 15 di oggi è sospesa l’attività didattica in tutte le scuole, compresi gli asili nido, il Verde Magico della Padula e l’Accademia di belle arti. Chiusi anche i cimiteri, i parchi pubblici e gli impianti sportivi comunali. Ma la mattina per gli istituti che non hanno optato per il ponte del 2 novembre ci sarà regolare attività didattica.

Lo ha stabilito la sindaca di Carrara Serena Arrighi con l’ordinanza numero 69. "Come si legge nel provvedimento, le indicazioni riportate nell’allerta evidenziano uno scenario di potenziale rischio e di vulnerabilità del territorio comunale – scrivono da palazzo civico –, non quantificabile preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio e suscettibile di determinare occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni. Per questo è stato ritenuto opportuno provvedere, a tutela della pubblica incolumità, alla sospensione delle attività che presentano rischi connessi ai fenomeni temporaleschi e alla chiusura dei luoghi che possano esporre le persone a situazioni di pericolo, anche in relazione ai disagi per la sicurezza della circolazione stradale connessi a possibili allagamenti". E sempre a proposito di maltempo, nei giorni scorsi la sindaca Arrighi ha invitato i sindaci delle città vicine a non "prendere sotto gamba le allerte meteo", chiedendo che venga istituita una cabina di regia per coordinare le chiusure.

Una proposta che non piace a Nicola Pieruccini, il segretario provinciale della Lega. "Macché cabina di regia per le allerte meteo, la sindaca come capo della protezione civile e non cerchi scuse, si assuma le proprie responsabilità – scrive Pieruccini –. Un record di tre allerte arancio per maltempo in due settimane, ma sulla costa il tempo è stato stabile per tutta la giornata, caratterizzata piuttosto dai disagi per le famiglie dovuti alla chiusura delle scuole. La Lega non condivide nemmeno di attivare la didattica a distanza nell’interesse degli studenti in caso di allerte meteo. Secondo la normativa vigente attivare la Dad per allerta meteo non è possibile".