Dall’apiario alla biblioteca E il punto ristoro “vola”

Giancarlo Biagioni e Bilel Talbi sono due dei tre detenuti al lavoro sul Monte di Pasta. Un lavoro che amano profondamente e si vede: consente loro di varcare i cancelli di via Pellegrini e iniziare un percorso di integrazione sociale. Per Giancarlo Biagioni la pena è finita ma il lavoro al Monte di Pasta prosegue con il contratto rinnovato di un mese. "Per noi è un percorso di rinascita verso la libertà" sottolinea Biagioni, molto attivo nel lavoro di pulizia e si sistemazione dell’ambiente circostante, affabile con il pubblico, preparato nel bar, avendo conseguito un corso di Haccp. Così come l’amico Bilel, che ancora ha un anno di pena da scontare. "Ringraziamo di cuore la dottoressa Maria Cristina Bigi, direttrice del carcere, per questo suo modo di operare con i detenuti – dice – , dandoci la possibilità di integrarci con il tessuto sociale della città. E’ importantissimo per recuperare autostima. Sono fiducioso e, quando sarò libero, troverò lavoro nella ristorazione".

C’è un incremento notevole delle presenze al Monte di Pasta. Si servono colazioni, pranzi, apertivi e cene. "La gente apprezza molto questo luogo – osserva Paolo Casotti – sia come luogo di passeggio, per il panorama e la consumazione al punto ristoro. A breve apriremo ‘Libri in viaggio’, un punto di lettura proposto dalle associazioni Eventi sul Frigido e Insieme e che realizzeremo con la collaborazione della biblioteca civica di Massa".

Tra le note positive Casotti segnala la prosecuzione del progetto carcere grazie al contributo della Fondazione Prosolidar che ha consentito di fare tre assunzioni e allestire il punto ristoro. "Per quest’anno e il 2024 è intervenuta la Regione Toscana con un contributo sempre finalizzato alla formazione e assunzione dei detenuti oltre che la realizzazione dell’apiario didattico – spiega –. Il Comune contribuisce per la manutenzione. E’ nostro obiettivo rendere economicamente indipendente la gestione del parco Monte di Pasta ma al momento non ci siamo ancora. Ringraziamo per il sostegno che ci è stato concesso".

Angela Maria Fruzzetti