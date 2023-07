'Dalla vela alla vetta' a Campocecina: passeggiata per la rinascita a Massa

Dalla vela alla vetta per la rinascita. Non solo riabilitazione e cure intermedie alla Don Gnocchi che adesso apre al territorio e alle sue associazioni con iniziative di collaborazione e di solidarietà.

Così si terrà una passeggiata adatta a tutti e dal forte valore simbolico: venerdì alle 18 si partirà dal parcheggio Belvedere di Campocecina per arrivare ai pratoni e per concludere il pomeriggio al rifugio con un aperitivo offerto dalla Fondazione Don Gnocchi, vino offerto da Asd Mad e Cantine Ramarro e musica dal vivo con Lisa Pietrelli.

"La passeggiata – spiega Francesca Giunti, ideatrice dell’evento – è come la malattia, da affrontare con una partenza in salita e ostacoli da superare, per poi arrivare alla guarigione. I nostri pratoni rappresentano la vetta. Arrivarci insieme è quello che vogliamo dire ai nostri pazienti: che non sono mai soli nell’affrontare il percorso che li porterà alla rinascita". L’inziativa è di concerto con la Vela per la rinascita (nella foto una mini crociera) che da due stagioni con una flottiglia di tre barche a vela si occupa di offrire veleggiate alle donne malate e consenitre loro bagni di mare, sole e vento in sicurezza e in allegria.

La passeggiata ’Dalla vela alla vetta’ è aperta a tutti e nel corso della manifestazione saranno raccolti contributi per lo sportello linfedema e per il progetto ’Una vela per la rinascita’.