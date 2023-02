"Dalla Lega polemiche inutili" Guadagni replica a Pieruccini

Sul caso dei container affittati per custodire i materiali della scuola Giromini, sollevato da Nicola Pieruccini della Lega, risponde l’assessore alle Opere pubbliche Elena Guadagni. "Il cantiere è in sicurezza e nelle mani del Comune che a breve definirà le procedure per la riassegnazione dell’appalto – scrive Guadagni –. Siamo tutti consapevoli dell’importanza di questa scuola e di quanto non solo bambini, insegnanti e famiglie, ma anche tutti i marinelli attendano da anni che l’istituto, e l’annessa biblioteca, vengano finalmente restituiti alla città". "È vero – prosegue Guadagni – che tra dicembre e gennaio Petrà ha scritto due lettere chiedendo di poter recuperare le proprie cose, ma si tratta di una situazione per quanto ci riguarda già risolta e i container dell’azienda sono stati già svuotati. Adesso, semmai, il problema è proprio che Petrà sta tardando a ritirare il proprio materiale e a portare via i rifiuti dal cantiere. Quelle di Pieruccini sono polemiche senza fondamento che dimostrano solo una scarsa conoscenza dell’argomento. Mi aspetterei che un dirigente di un partito importante come le Lega si documentasse prima di fare simili interventi – conclude Guadagni -. L’amministrazione sta seguendo con grande attenzione tutto l’evolversi della vicenda Giromini. Quanto al fatto che si sia deciso di acquistare quattro nuovi container per ospitare il materiale didattico della Giromini: è una scelta di assoluto buonsenso. Le strutture prefabbricate acquistate negli anni passati, e oggi nel giardino della scuola Menconi, sono allestite per ospitare aule e laboratori, queste nuove sono luoghi dove stipare materiale. Due tipi di container diversi tra loro, ma entrambi sempre molto utili viste le tante emergenze e le tante richieste di questo tipo che sono arrivate negli ultimi anni".