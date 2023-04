Dalla ‘Buca’ al fosso di Poveromo Visita con il Comitato biodiversità

Dalla Buca degli Sforza al fosso di Poveromo, una visita guidata alla scoperta di criticità e potenzialità della zona per ‘scardinare’ l’ipotesi della realizzazione di un’idrovora, come da progetto del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. A organizzarla per sabato alle 10 sono le associazioni Italia Nostra, L’Assiolo, Legambiente e la società Amici dei Ronchi e Poveromo, riuniti nel Comitato per la biodiversità. Ritrovo sul viale di lungomare vicino alla foce del Poveromo da dove partirà la visita dal fosso alla Buca degli Sforza, davanti all’aeroporto, con sopralluogo anche alle residue dune del litorale. L’incontro, sottolineano gli organizzatori, sarà l’occasione per informare i candidati alle prossime comunali dei problemi della zona auspicando che "intervengano ed esprimano chiaramente la loro opinione sulla reale opportunità della costosissima idrovora a suo tempo bocciata all’unanimità dalla Commissione ambiente del Comune di Massa". Si parlerà anche di bonifica della Buca degli Sforza e della necessità di uno strumento urbanistico per l’arenile.