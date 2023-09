Dalla Bierfest a White Carrara. I flop della cultura secondo Caffaz

Finita la stagione estiva, si parte con i bilanci. L’opposizione affila le unghie su un’estate che ha offerto poco. Il consigliere Simone Caffaz ricorda i due eventi clou, il concerto di Francesco Gabbani e Con-Vivere, fuori dei quali c’è stato il deserto. Sottolineando che l’appuntamento con Gabbani dovrebbe diventare "con un format diverso un appuntamento annuale", Caffaz parla del "consueto pasticcio dell’amministrazione, che non ha reso onore alla generosità di Francesco. Un equivoco di una manifestazione privata ma finanziata anche con soldi pubblici e con regole d’ingaggio cambiate strada facendo e non ancora chiare. Anche il bus navetta finanziato con soldi pubblici non aiuta a chiarire". Poi passa a Con-Vivere che "ha avuto un buon successo anche se un format datato". Infine l’affondo sul settore Cultura del Comune: "la stagione è trascorsa con un’assessora (Gea Dazzi) commissariata da una dirigente, fedelissima della sindaca, che finora ha capito poco della città, della sua storia e della sua anima. Arrighi aveva dichiarato che la cultura era la priorità e, visti i risultati, questo la dice lunga. Partiamo da White Carrara: sono stati stanziati 80mila euro per 120 giorni di “eventi”. Un esito sconfortante sia per affluenza che per dibattito su arte e marmo. E’ stata questa l’estate della mancata festa della birra, a causa dell’improvvisazione organizzativa di giunta e Carrarafiere.

Prima hanno deciso di non organizzarla direttamente, poi l’hanno anticipata in piena estate, poi, a fronte delle proteste dei ristoratori, l’hanno posticipata a settembre, facendo così venire meno l’interesse degli organizzatori". Encomiando l’impegno dei commercianti che ne hanno organizzata una in centro dice: "che senso ha organizzare la festa della birra contemporaneamente alla festa dell’Africa? Se questa aveva un significato ideologico sull’antirazzismo era opportuno accostarla a una manifestazione dedicata alla Germania?". Attacchi anche per le crociere, i mercatini e il ritorno sulla città. Infine ildecoro urbano che " ha provocato imbarazzo, nonostante i “nuovi” contratti di servizio con Nausicaa, predisposti durante l’inverno e uno stanziamento aggiuntivo (incomprensibile) di circa 400 mila euro".